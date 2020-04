ARVUSTUS ⟩ Lubage mul näida õnnetu

Tegemist on kummastava kirjatükiga. Hanno Soans (kes on muuhulgas ka teose tõlkinud eesti keelde) lõpetas teose järelesõna lootuse ja uskumusega, et kirjatüki tekst teeks lugejaga asju. Kuigi teose tekst on lugejale küllaltki mõnus ja «suupärane», sündmustik lineaarne ja ilma kõrvalehüpeteta, on Melville (ja tõlkija) suutnud sellesse pikkida esmapilgul mingi sõnuseletamatu pinge.

Herman Melville «Kirjutaja Bartleby. Wall Streeti lugu». FOTO: Raamat

Lugu ise on tegelikult lihtne. Minategelane, kelle identiteedist ei ole muud aimu kui tema töökoht, jutustab kohati isegi päevikustiilis loo härra Bartlebyst. Teosest käivad läbi lisaks minategelasele ja Bartlebyle veel meeste töökaaslased: Kalkun, Vurle ja Präänik. Lisaks mõned nimetud taustategelased. Tegevuskohaks on New York ja sisuliselt kogu sündmustik toimub minategelase advokaadipraksise ruumides asukohaga Wall Streetil. Ühel päeval ilmub praksise ukse taha Bartleby sooviga saada tööd. Minategelane võtabki noormehe tööle kirjutaja ametikohale. Kirjutaja tööülesannete hulka kuulub eelkõige dokumentidest ärakirjade ja koopiate tegemine. Tol ajal toimus loomulikult see kõik käsitsi, kuna kirjatükk viib lugeja ajateljel tagasi 19. sajandi keskpaika. Kuigi algusest peale endassetõmbunud ja introvertne Bartleby näitas esialgu üles suurepärast produktiivsust tööl, ei jäänud see kestma. Õige pea hakkas Bartleby keelduma ka kõige lihtsamatest tööülesannetest. Keeldumiseks kasutas kirjutaja kirjatüki tempelväljendit «ma parem ei teeks seda». Kuni ühel hetkel ei teinud Bartleby parem enam midagi. Ei söönud, ei käinud väljas, ei lahkunud kontorist isegi pärast seda, kui minategelane oli enda kontori kolinud mujale ja kirjutaja vallandanud. Bartleby jäi oma vaikivas agressioonis mõistatamiseks korteri uutele omanikele kuni ühel hetkel ta sissemurdmise (õigem oleks küll öelda lahkumast keeldumise) tõttu vangimajja viidi, kus mees suri. Kuidas mõista juhtunut?

Melville on jätnud teoses otsad täielikult kinni sidumata. Lisaks sellele, et Bartleby eksisteerimist on keeruline lahti mõtestada sellest ajast kui ta tööle ilmus, ei anna Melville erilisi vihjeid ka mehe mineviku kohta. Ainuke vihje, ning seegi on teosesse toodud kuulujutuna, on, et Bartleby olla varasemalt olnud Washingtoni postiteenistuses adressaadita kirjade osakonna alamametnik, kust ta administratsiooni vahetudes vallandati. Kui seda kuulujuttu tõeseks pidada, kas ei võiks anda see vihjet Bartleby kui inimese kohta? Minategelase läbi ütleb Melville, et adressaadita kirjad kõlab täpselt sama õõnsalt kui kadunud inimesed. «Kadunud inimest» võiks antud juhul mõista ülekantud tähenduses. Nagu inimest, kes on kaotanud sihi ning eksleb eesmärgipäratult ning kiretult ringi maailmas, millest ta enam aru ei saa ning mis tundub talle seetõttu võõras.