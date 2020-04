Ettevõtja Urmas Sarapuu 5 raamatusoovitust, mis inspireerivad läbi vaimse arengu oma unistusi ellu viima

Uus maailm algab sinust. Tuginedes innustavatele mõtetele raamatus «Siin ja praegu: kohaloleku jõud», loob Eckhart Tolle spirituaalse tausta, mis võimaldab igaühel muuta oma elu – ja ühtlasi maailma – paremaks ja tähendusrikkamaks. Tolle põrmustab tänapäevased arusaamad egost, omamisest ja ühiskonnast ning paljastab meid kõiki kummitavad hirmud. Ta näitab meile, milliseid lihtsaid, elujaatavaid samme võime õnne leidmiseks astuda.

«Uus maailm» purustab illusioonid, milles elame, ning paneb aluse isiklikule arengule ja spirituaalsusele. Ees ootab valgustumise imeline teekond.

«Olemine on minu jaoks sama, mis õnnetunne,» on Jaan Tätte öelnud raamatu kiituseks. «Kui sa ei ole õnnelik praegu, siis ei ole sa õnnelik mitte kunagi. Õnnelikuks saabki saada ainult siin ja praegu. Õnneks on olemist võimalik õppida, harjutada - see rõõm tasub ennast ära.»

Riina Eentalu sõnul on sellesse raamatusse algul väga kerge suhtuda eelarvamusega. «Siinmail ollakse juba kord skeptilise mõttelaadiga. Aga kui uudishimu võitu saab, siis võid leida end üht-teist enda peal järele proovimas. Seda on ka väga lihtne teha. Ja vaadake, mis juhtub!»

Liigse emaarmastuse teema on globaalse iseloomuga. Ühtedel rahvastel väljendub see nõrgemalt, teistel tugevamalt, kuid see on olemas ja tekitab kogu maailmas palju probleeme.

Alates väikestest perekondlikest arusaamatustest ja lahku-minekutest laste hukuni, keerukate sotsiaalsete probleemide ja sõdadeni - see kõik on liigse emaarmastuse põhjustatud situatsioonide spekter. Ärge kiirustage seda eitama! Lugege, mõelge, jälgige elu ja Te ilmselt nõustute minuga ning leiate ise öeldule palju kinnitusi. See tõdemus muudab Teie maailmavaadet ja te saate targemaks. Ja peamine - kui Te ei hakka seda eitama ja lähenete teemale loovalt, võite muuta paljugi oma ja oma laste elus paremuse poole.

Anatoli Nekrassov on eesti lugejatele hästi tuntud raamatutega «Elavad mõtted», «Lätted» ja «Perekond – tarkuse algus». Raamatus «Emaarmastus» esitab ta uuelaadse nägemuse ema ja lapse suhetest, ema armastusest lapse vastu. Kas emaks saades peab naine kiinduma üksnes lapsesse ning minetama oma rolli naisena? Kas emadus peab olema tähtsam mehe ja naise vahelisest kooslusest? Autori arvamus neis küsimustes on vastuolus mitmete üldlevinud seisukohtadega, kuid pälvib ometi rahva seas järjest enam huvi ja poolehoidu.

Mitmekülgne käsiraamat, mis tutvustab üht tänapäeva kõige kiiremini arenevat looduslikku tervendamiskunsti. Selged ja lühidalt edasiantud asendid ning spetsialisti nõuanded. Sisaldab tervendavate asendite üksikasjalikke kirjeldusi, ravimaks konkreetseid terviseprobleeme, nagu näiteks seljavalu, seedehäired ja peavalu, aga ka esmaabivõtteid traumade ja vigastuse puhul.

Tantramassaaž on üks meditatsiooni vorme – täpselt nagu jooga. Kui aga joogas mediteeritakse üksi ja see on pigem askeetlik, siis tantramassaaž on meditatsioon kahele ning põhineb naudingutel ja elurõõmul.