LASTELE TEGEVUST ⟩ NUKU teatri raamaturiiul loeb juba kolmandat nädalat

T 14.04. Näitleja Doris Tislar loeb katkendeid Ellen Niidu «Krõlliraamatust». Krõlli-lood on NUKU teatri laval olnud aastatel 2016-2019 Vahur Kelleri lavastuses ning 1980ndatel Anni Kreemi ja Rein Aguri lavastuses «Krõlliga ja Krõllita».

K 15.04. Näitleja Andres Roosileht kannab ette katkendeid Antoine de Saint-Exupéry jutustusest «Väike prints». See teos on me teatri lavale jõudnud 1999. ja 2017. aastal, viimases lavastuses kehastas Andres lendurit.