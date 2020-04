VIDEO ⟩ Briti bioloog Rupert Sheldrake: me peame leidma uue viisi, kuidas siin elada

«Kui me näeme ennast osana elavast maailmast, siis näeme ka seda, et see maailm suhtleb meiega, nagu ta teeb seda praeguse Covid epideemia käigus. On väga tähelepanuväärne, et just viirus – bioloogilise maailma väikseim ja tähtsusetuim asi, mida bioloogiaõpikutes vaevu mainitakse ja mis asub sõna otseses mõttes eluslooduse piiril – on muutmas praegu meie kõigi käekäiku ja mitte üksnes käekäiku, vaid kogu majandust ja seda, kuidas me siin Maa peal oma elu korraldame. Me peame leidma uue viisi, kuidas siin elada, kuidas elada Maal ja kuidas elada Maaga. Ma usun, et kui meil on teadus, mis ütleb, et loodus on elus ja me ise oleme osa sellest elavast loodusest, siis oleme sellega teinud suure sammu õiges suunas. Selline tõdemus ei saa meile kuidagi kahjuks tulla, ma arvan, et see võib meid palju aidata. Lisaks sellele olen ma seisukohal, et selline teadus oleks parem, põnevam ja õigem. See oleks palju inspireerivam ja elujaatavam kui see, mis meil praegu on. Ma usun, et sel kombel jõuame parema teaduseni, mis toob endaga kaasa rohkelt uusi avastusi,» ütles dr Sheldrake videoloengus.