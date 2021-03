ARVUSTUS ⟩ Väljendamatust siirusest David Foster Wallace’i lühiproosas

Kuna tekst lõppeb küsimusega, siis jääb lugeja pea kohale rippuma lõpetamatuse kirves – aga kuidas edasi? Miks kirjanik ei anna endapoolseid vastuseid? See on huvitav kompositsioon – sellist tunnikontrolli stiilis kirjutist võib üheaegselt pidada nii teksti algeks kui ka lõpuks. Miks algeks? Sellepärast, et tunnikontrollis on lühidalt kirja pandud olulised elemendid, mis kirjeldavad mingit probleemi, mille lahendamiseni kirjanik ei jõuagi. Seega oleks tegemist justkui romaanile eelneva mõttelise algega, mille luudele autor alles asub liha peale kasvatama. Teisalt, kui lähtuda kolmest olulisest küsimusest – mida autor soovis saavutada? kas see õnnestus? kas see oli seda väärt? – võib tunnikontrolle pidada lõpetatud teoseks. Kui autori eesmärgiks on näiteks demonstreerida lugejale, kui vähe on must-valgeid situatsioone, siis on autor õnnestunud selle saavutamisel. Kolmas küsimus on seejuures subjektiivne ning on küsimus sellise võtte vajalikkuse järele, mis hetkel ei ole asjakohane.

Eelnevat illustreerib ilmekalt Wallace’i diskussioon David Lipskyga traditsioonilise narratiivi üle. David Foster Wallace oponeeris Lipsky väitele nagu oleks Lev Tolstoi suurim meister päris elu jäädvustamisel läbi kirjasõna (s-o realism). Wallace küll nendib, et ta naudib Tolstoi lugemist, kuid samas ei suuda ta Tolstoi kirjutisi käsitleda tõesena. Miks? Sest see on üksnes leevendus tegelikule tõele; sest Tolstoi annab lugejale üksnes lohutuse tegelikust tõest, kus on lugematus koguses eraldiseisvad informatsioonikillukesi, millest üksnes murdosa on olulised. Sellega vastandab Wallace traditsioonilise (tolstoiliku-lineaarse) narratiivi avangardistlikule ning kaasaegsele narratiivile. Seejuures toob Wallace välja, et tema jaoks on kirjanduse puhul oluline, et kirjasõna jäädvustaks tunde, kuidas on elada ja mitte üksnes lohutuse sellest tundest, kuidas on elada.

Seega loksub kõik paika. Wallace’i üheks defineerivaks püüdeks oli suuta kirjutada tekste, mis on inimloomusele lähemal, kui mistahes realismi-taotlusega tekstid, mis on kirjutatud enne teda. Kõiki «Erinevate piiride poorsusest» tekste saab tähistada mõtete mikroskoopilise otsimise ja markeerimise templiga. Wallace’i kaubamärgiks kujunenud mikro-mõtted, meta-momendid, ajutised mõttesähvatused siit-sealt-kolmandast-kohast ning narratiivi pidev lõhkumine eelnevalt mainitud hetkede läbi, lõbustavad lugeja maitsemeeli (maitsekeeli?) ka «Oktetis». Kõik need mikro-mõtted ja meta-momendid on elamise lahutamatud osad. Samamoodi on elamise (tunde) lahutamatu osa küsimuste tajumine ilma vastuseid saamata. Kahtlemine. Kõhklemine. Ebakindlus. Wallace tabas sellega naelapea pihta, tehes samal ajal karuteene enda lugejale. Wallace’i tekstid on oma olemuselt kõigest eelnevast niivõrd üleküllastunud, et lugeja seisab esmalt silmitsi ülesandega luua tekstides enda jaoks mingigi hoomatav loogilisus ning alles seejärel tajuda jutustatavat lugu ennast. Kogu inimese mõtteprotsessi silmas pidades jõuab tõele lähemale Wallace oma korrastamatu ja filtreerimatu struktuuriga. Tolstoi pakub seevastu korrastatud versiooni korrastamatust reaalsusest.

Väljendada polnud tal seda muidugi võimalik

Loomingu Raamatukogu kaante vahele saanud kogumikku ühendab lisaks vormilisele käekirjale ka tekste läbistav ning ühendav sõnum. Kui püüda seda kuidagimoodi nimetada, siis võiks see olla mingisugune ängistus, mis tekib suutmatusest või võimetust omi mõtteid ja tundeid väljendada, sedalaadi muserdav kimbatus mis tekib inimesel, kes kardab, et teda ei mõisteta. Sedasorti ängistus, mis tekib inimesel, kes on asunud enda mõistust omaenese mõtetega mürgitama. Selle ühise joone suutsin enda jaoks formuleerida tuginedes tekstile «Enesetapp otsekui kingituseks,» milles Wallace kirjeldab ema ja lapse suhet läbi ema enesesüüdistajaliku prisma. Selles on read: «[…] selleks ajaks, kui kaps oli juba piisavalt vana, et mitmesuguseid lube ja litsentse taotleda, oli ema sügaval sisimas peaaegu pilgeni täis jälestust: jälestust iseenda vastu, õnnetu õigusrikkujast lapse vastu, maailma vastu, mis oli tulvil vastamata ootusi ja halastamatut hukkamõistu. Väljendada polnud tal seda mõistagi võimalik» (lehekülg 89). Tekstis «Kurat ei maga» kirjutab Wallace: «Kolm nädalat tagasi tegin ma teiste heaks ühe ilusa teo. Rohkem ei saa ma sellest rääkida, sest see rööviks minu teost kogu tõelise, lõpliku väärtuse» (lehekülg 84). Mispeale rullub ikkagi kogu see ilus tegu kaude paberil lahti. Seejuures ilmestab kogu olukorda taaskord jutustaja ängistav vestlus enda ning lugejaga, kuidas on selle kõige juures võimalik jääda isetuks, tagasihoidlikuks, siiraks.

Wallace üritab halastamatult oma juttude abil selgeks saada mitte üksnes seda, kuidas kirjutada siiralt (sest see oleks lugeja petmine, tema mõnitamine), vaid kuidas kirjutada siiralt sellest, kuidas on elada siiralt (tuues näiteid, kui lihtne on elada ebasiiralt). Seejuures on kirjasõna ise üks ületamatu takistus ülesande juures – kirja panduna tundub ka siirus ise ebasiiras. Seepärast ei ole siirust per se võimalik väljendada lihtsate vahenditega nii, et lugeja jaoks ei kaoks ära siiruse õhkõrn olemus. Kust jookseb piir siiruse ja valskuse vahel? Need piirid ongi poorsed, mistõttu võib siiruse anumasse voolata seda eneselegi teadvustamata valskuse mõru kastet. Seega on Wallace püstitanud endale juba eos keerulise ülesande väljendada sõnade abil midagi sellist, mida on keeruline hoomata ainuüksi mõttega (ning rääkimata selle väljendamisest). Minu jaoks koosnebki «Erinevate piiride poorsusest» sellistest piirisituatsioonidest. Kusjuures, selline siiruse ja isetuse otsing on Wallace’i tekstides kahetasandiline. Nii nagu kirjanik otsib enesele moodust, kuidas selliseid situatsioone siiralt kirja panna, annab ta lugejale lahendamiseks siiruse ülesande elust enesest. Lugeja näeb, et ka need piirid on poorsed.