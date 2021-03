VABA JA METSIK ⟩ Vaikne (r)evolutsioon: kuidas luua jätkusuutlik elukorraldus?

Ta meenutab, et hiljuti ühe vanalinna butiigi vaateaknast mööda sammudes märkas ta, et talle on hakanud lausa imelik tunduma tavaline riietepood kontseptsioonina: et poes on igas suuruses ühte ja sama rõivaeset. «Olen juba aastaid harjunud tegema oma ostud kirbuturul või uuskasutuskeskuses, kus on alati palju rohkem unikaalsust ja üllatusi, ning viimastel aastatel piilunud ka tuttavate disainerite ateljeedesse.»