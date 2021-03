NÄDALA RAAMAT ⟩ Eerik-Niiles Kross kogumikust «Kallid krantsid»: oli teada, et tsensorid loevad need tekstid läbi

Kuku raadio selle nädala raamat on Jaan Krossi «Kallid krantsid», mille on koostanud Eerik-Niiles Kross. Raamat ilmus tänavu Eesti Üliõpilaste Seltsi kirjastuselt. Teost tutvustab Marek Strandberg, stuudios on külas ka Eerik-Niiles Kross.