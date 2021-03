Et kõnealuse raamatu autor Minna Huotilainen on Helsingi ülikooli pedagoogikaprofessor, siis on tema huvi suunatud eelkõige aju-uuringute tulemuste kasutamisele õppimisel ja õpetamisel. Huotilainen on uurinud näiteks muusikaharrastuse ning oskus- ja kunstiainete rolli õppimisel, eri vanuses inimeste õppimist, õppimist töö käigus ning ajutegevuse optimaalset taastumist.