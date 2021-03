KATKEND ⟩ «Kui uudistes teatati mõne avaliku elu tegelase surmast, langes Vanda suurejoonelisse erootilisse transsi»

Piisas ajalehe esiküljele suurte mustade tähtedega trükitud leinateatest (isegi uudis elektrihinna kallinemisest näis kuulsa isiku surmateate kõrval kurvem ja vähem raputav), et Vanda närvi ajada, ja Minister pidi vaimu valmis seadma. Kui Minister juhtus õhtupoolikul, näiteks õhtuste uudiste ajal, olema Vanda pool ja uudistes teatati mõne avaliku elu tegelase surmast, langes Vanda samal hetkel suurejoonelisse erootilisse transsi. Alguses oli Minister Vanda sellist käitumist pisut peljanud (Jumal küll, mõelda vaid, mida inimesed ütleksid, kui nad vaid teaksid? See vallandaks tõsiste poliitiliste tagajärgedega skandaali!), see tundus talle ühtaegu nii kohatu kui ka salamisi ahvatlev (No vaadake, ma olen ikka veel elus!). Hiljem harjus ta nende Vanda erootiliste memoriaalseanssidega ära ning mõnikord need isegi meeldisid talle. Ainult et erinevalt Vandast püüdis ta kogu ettevõtmisele lugupidavat tooni anda ning seega ajas ta oma asja joonde vaikselt, nii-öelda aupakliku lugupidamisega. Väga tihti oli ju tegu lausa tema enda töökaaslastega. Ja need juhtumid järjest sagenesid. Kuigi uudisekünnise ületamise kriteeriumid muutusid järjest hägusemaks. Piisas vaid mõnel jobul lusikas nurka visata, kui etskae, juba näidati tema pilti telekas ja kogu ta elulugu ka: kus sündis, mis tegi ja nõnda detailselt kogu elulugu.