NÄDALA RAAMAT ⟩ Mälumänguraamat, mis on tõhus nii sisult kui vormilt

Raamatusse on staažikas mälumängur ja küsimuste esitaja Rein Laumets kokku kogunud 1000 küsimust ja vastust, mis kõik on kõlanud saate «Mnemoturniir» eetris. Küsimused on ritta seatud ajalises järjekorras, alustades värskeimast, mis pärineb aastast 2020, kuni vanima küsimuseni aastast 1968. Raamat on mõeldud nii seltskondlikuks mälumänguks, abiks viktoriinide koostamisel kui ka lihtsalt silmaringi avardamiseks.