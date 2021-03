Ilmunud on Ilfi ja Petrovi pilafilosoofiline jutustus «Õilis isik»

«Loomingu Raamatukogu kuldsarjas» on ilmunud uus raamat, Ilfi ja Petrovi «Õilis isik». Raamatu on vene keelest tõlkinud Sulev Hallik. Uustrüki saatesõna on kirjutanud Irina Belobrovtseva. Saatesõna on tõlkinud Ingrid Velbaum-Staub.