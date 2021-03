KASUTA VÕIMALUST ⟩ Veebikohtumisel saab esitada küsimusi Joël Dickerile

Joël Dicker on sündinud ja elab Genfis. Ta on kirjutanud kuus romaani, mis on tõlgitud 40 keelde, sh eesti, läti ja leedu keelde, ning neid on müüdud üle 10 miljoni eksemplari. 2012. aastal Prantsuse Akadeemia romaaniauhinna pälvinud teose «Tõde Harry Quebert’i juhtumi kohta» põhjal on valminud ka telesari.