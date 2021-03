KATKEND ⟩ «Teil ei ole ju raha vajagi. Mis te rahaga teete?»

«Vabandage palun, mul on arvemasina juurde asja. Pardon!»

«See on teil võib-olla närvidest? Tõenäoliselt on teile vaja teha elektriravi. D’Arsonvali voolud, suurepärane asi. Või teate mis, proovige vesiravi. Kas te ennast kraadinud olete?»

Kohalolijad tõstsid lärmi. Nähtamatu enesearmastus sai ajutist rahuldust. Siin võeti tema lugu vägagi südamesse. Siin võis ta veel imestust äratada. Ta tõstis üles tindipoti, näidates, kus ta asub, selgitas oma uue oleku üksikasju ja jutustas juba teatud vilumusega, et oma keha ta tunneb, kuid nähtavasti pole seda siiski olemas, ja kuidas tema, Filjurin, nüüdsama oli tindipoti õhku tõstnud, seda ei tea ta isegi.

«Muide, teil ei ole ju raha vajagi. Mis te rahaga teete? Süüa-juua teil vaja ei ole ja rõivast pole ka võimalik selga panna. Niisiis, milles seisneb teie konflikt administratsiooniga? Vastavalt sisekorra eeskirjale teid vallandada ei saa. On olemas punkt g, kuid teie kohta see ei käi – ilmsikstulnud töökõlbmatus.»

«Kuidas nii!!» üürgas nähtamatu. «Kuidas tohib mind tööbörsile saata! Ma saan terveks. Ma lähen professor Nevstrujevi juurde. Ta on erudeeritud terapeut. Ma saan nähtavaks. Vabandust, seltsimehed! Mind ei tohi lahti lasta. Kus on seadus, et nähtamatud tuleb lahti lasta? Punkt g ei kehti, aga teisi sobivaid punkte ei ole.»