Kuidas kahest väikestest tüdrukust said mõrvarid

Kümneaastase Maddy emale Julietile ei mahu pähe, et tema rõõmsameelset tütart ja õetütar Briannat võidaks süüdistada külmaverelises kuriteos. Nende väikese koduküla elanikud on šokeeritud. Pahameel ja hukkamõist, mida kogukond Julietile ja ta õele Chloele avaldab, keerab nende elud vaid loetud tundidega pea peale. Juliet on arust ära, sest kaalul on kogu pere, eeskätt aga Maddy edasine elu. Ent kuidas tõestada laste süütust, kui tüdrukud ei anna toimunule ühtegi selgitust? Mis eriti kummaline – nad vaikivad sootuks. Et juhtunusse mingitki selgust tuua, tuleb kokku kogu pere, sealhulgas Julieti ja Chloe eakad vanemad, ning lahti hakkavad hargnema kohutavad saladused minevikust. Kas kellelgi õnnestub panna lapsed rääkima enne, kui otsustatakse nende saatus ja pere omavahelised sidemed lõplikult purunevad?

K. L. Slater alustas kirjanikuteed noorteraamatutega, kuid jõudis peagi žanrini, mis talle ülemaailmse tuntuse ja lugejaskonna on toonud – ettearvamatu lõpuga põnevikud. Viimase kümne aastaga on ta avaldanud kaksteist põnevusromaani, mis kõik on jõudnud ka Briti Amazoni esikümnesse. «Vaikivad lapsed» on Slateri esimene eesti keelde tõlgitud raamat.

Loe raamatust katkendit!

***

Tüdrukud kepslesid teineteisel käest kinni hoides mööda kitsast kõrvaltänavat. Siinsed vaesematele elanikele tühise üüriraha eest eluasemeks antud majad olid kõik ühesugused, ilmetult hallid. Üksnes majade uksed olid eri värvi.

«Iii-gaav,» leelotasid tüdrukud hüplemise taktis.

Pärastlõunane päike soojendas tüdrukute kuklaid ja käsivarsi, nende jalad pillutasid pragunenud hallilt asfaldilt rentslisse kiviklibu.

Tänava lõpus asuvale majale lähenedes võtsid nad tempo maha ja heitsid viimaseid meetreid aeglaselt sammudes enda ümber varglikke pilke.

Nad pidid olema ettevaatlikud, sest inimesed on uudis­himulikud. Selles väikeses aeglase elutempoga külas teati kõigist kõike ja tüdrukutel polnud tahtmist, et neil tuleks sellepärast sekeldusi, et nad on vanavanemate kodust nii kaugele ekselnud.

Õnneks oli lõunasöögi aeg just läbi saanud ja nad olid kõrvaltänaval, kus ei liikunud peaaegu ühtki autot. Enamik siinkandis elavaid täiskasvanuid käib päeval tööl ning kodus on üksnes vanainimesed ja beebiemmed.

Siin, Conmore Roadil, valitses vaikus. Kuigi tüdrukud olid märganud paaris aias kastekannudega õiendavaid või tänava poole paiknevates elutubades tugitoolides tukastavaid inimesi, tundus, et mitte keegi polnud märganud lapsi, kes ei paistnud üle tänavaäärsete piirdeaedade ja hekkide silma.

Üks tüdruk hoidis kooruva värviga puitväravat lahti, teine lipsas väravast läbi ja astus maja taha viivale umbrohtu kasvanud jalgteele. Tüdrukud olid selles majas palju kordi varemgi käinud ja teadsid hästi, et eesuksest pole lootust sisse pääseda.

Vana naine unustas sageli maja tagumise ukse lukku panna. Ta oli tüdrukutele rääkinud, et avastab mõnikord alles hommikul kööki teed keetma tulles, et köögiuks on öö otsa lukustamata olnud.