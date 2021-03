KATKEND ⟩ «Mille pagana pärast oleks nad pidanud kallale tungima vanaprouale, keda nad õieti ei tundnudki?»

K. L. Slater, «Vaikivad lapsed». Kirjastus Pegasus

Kümneaastase Maddy emale Julietile ei mahu pähe, et tema rõõmsameelset tütart ja õetütar Briannat võidaks süüdistada külmaverelises kuriteos. Nende väikese koduküla elanikud on šokeeritud. Pahameel ja hukkamõist, mida kogukond Julietile ja ta õele Chloele avaldab, keerab nende elud vaid loetud tundidega pea peale. Juliet on arust ära, sest kaalul on kogu pere, eeskätt aga Maddy edasine elu. Ent kuidas tõestada laste süütust, kui tüdrukud ei anna toimunule ühtegi selgitust? Mis eriti kummaline – nad vaikivad sootuks. Et juhtunusse mingitki selgust tuua, tuleb kokku kogu pere, sealhulgas Julieti ja Chloe eakad vanemad, ning lahti hakkavad hargnema kohutavad saladused minevikust. Kas kellelgi õnnestub panna lapsed rääkima enne, kui otsustatakse nende saatus ja pere omavahelised sidemed lõplikult purunevad?