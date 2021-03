Kui konnapoeg sünnib teist värvi nahaga kui teised konnapojad, siis mida see tema jaoks tähendab? Kraavikaldal ringikalpsamine tuleb tal ju sama hästi välja kui õdedel-vendadel. Konnaema pole aga sugugi kindel, et see iseäralik tegelane temale kuulub. Omaks ei kipu meie konnakest tunnistama ka vesirotiemand ega kõrvahargiisand. Kas peabki see väike taevakarva lapsuke eluks ajaks üksinda takjalehe alla konutama jääma? Ei sugugi - ka tema jaoks leiduvad kodu ja sõbrad, kelle silmad ta oma kohaloluga särama paneb.