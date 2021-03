TOP 10 ⟩ Selgusid kõige populaarsed audioraamatud, mida eestlased kuulavad

Eestlaste lemmik audioraamat on vaieldamatult Andrus Kivirähki «Rehepapp». Kuue kuu jooksul on raamatut kokku kuulatud üle 100 000 minuti ehk üle 1600 tunni. Ka populaarsuselt järgmised kaks raamatut on Eesti autorite sulest, sh kuulati Indrek Hargla «Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatust» Andres Roosilehe esituses kokku 60 000 minutit ja Tiit Suka esitatud «Mees, kes teadis ussisõnu» kogus 36 000 minutit.

TOP 10 kuulamise järgi minutites

«Rehepapp», A. Kivirähk (loeb Aarne Üksküla) «Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus», I. Hargla (loeb Andres Roosileht) «Mees, kes teadis ussisõnu», A. Kivirähk (loeb Tiit Sukk) «Mõrv Idaekspressis», A. Christie (loeb Tambet Tuisk) «Pangasaladus», E. Epner (loeb Juhan Ulfsak) «Saladuslik juhtum Stylesis», A. Christie (loeb Tambet Tuisk) «Uhkus ja eelarvamus», J. Austen (loeb Liisa Pajusaar) «Madame Bovary», G. Flaubert (loeb Harriet Toompere) «Sõltumatu naine. 5 sammu rahalise vabaduseni», M. Raju (loeb Merit Raju) «Politseiniku tütar», K. Pauts (loeb Liisa Pajusaar)​

Enamik audioraamatute kuulajatest on naised

MyBooki kasutajate analüüsist selgub, et 57 protsenti audioraamatute kuulajatest kuulub vanusegruppi 25-44. See langeb üks-ühele kokku USA statistikaga, kus 2020. aasta analüüsi järgi kuulus täpselt sama audioraamatute kuulajate protsent samasse vanusegruppi. Kusjuures märkimisväärse osakaalu moodustavad Eestis ka nooremad kuulajad vanuses 18-24 (17 protsenti) ja keskealiste vanusegrupp 45-54 (14 protsenti). Ka Audible sisujuht Laurence Howell on öelnud, et 2020. aastal oli rahvusvahelises mastaabis selgelt näha 18-24 vanusegruppi kuuluvate noorte kasvu platvormi klientide seas ja see on segment, kes ei ole tavapärane raamatuostja. See omakorda näitab, et audioraamat pakub arvestatavat alternatiivi noorte ajakasutusele ja toob neid üha enam väärtkirjanduse juurde.

Kui muu maailma tarbijakäitumise põhjal on meeste ja naiste audioraamatute kuulamine üsna võrdselt jaotunud, siis MyBooki kasutajauuring näitab, et 51 protsenti audioraamatute kuulajatest on naised ja 25 protsenti mehed (24 protsendi osas ei õnnestunud sugu määrata). Sarnaselt langeb näiteks Rootsis, Norras, USAs ja Venemaal audioraamatute sooline kaalukauss naiste kasuks; Suurbritannias aga on audioraamatu kuulaja pigem 25-44 aastane haritud meesterahvas.

Audioraamatute kuulamise prime time on õhtu

Sarnaselt paber- ja e-raamatute lugemisega on ka audioraamatute kuulamise tippaeg õhtul vahemikus kell 20-22. Kui Androidi kasutajate seas tõuseb audioraamatute kuulamine ka vahemikus kell 14-16, siis iOSi kuulajate jaoks on see kellaaeg pigem languses ja audioraamatuga tehakse kiire lõunapaus hoopis kella 13 ajal.