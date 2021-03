Liina Vagula töötab õpetajana ja on lasknud ka oma õpilastel loodud tekste lugeda, et neilt vahetut tagasisidet saada. See on andis talle kindlust juurde, et käsikiri võistlustele saata. Vagula noorteromaan «Täiusliku elu hind» märgitigi ära kirjastuse Tänapäev ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse 2020. aasta noorteromaanivõistlusel. Raamat ilmus tänavu jaanuaris.