JÄRJEJUTT ⟩ Peadpööritav retk läbi maailma võtmetähtsusega metropolide ja neis sündinud uuenduste

Ben Wilson, «Metropol. Inimkonna tähtsaima leiutise ajalugu». FOTO: Kirjastus Tänapäev

Ben Wilsoni kaasahaarav uurimus kannab lugeja kaasa läbi enam kui 7000 aasta ja kahekümne kuue linna üle kogu maailma, näidates, kuidas just elu linnas on sünnitanud inimkonna suurimad saavutused.

Kogu meie 200 000 aastase ajaloo jooksul pole miski vorminud meid tõhusamalt kui linnaelu. Kuigi linnades on läbi aegade elanud vaid tibatilluke vähemus kogu maailma rahvastikust, on just sealt saanud alguse kõik meie suurimad ühiskondlikud, poliitilised, ärilised, teaduslikud ja kunstialased revolutsioonid.

Ben Wilson keskendub oma raamatus just neile maailma muutvatele momentidele ning viib meid retkele alates iidsest Urukist, Ateenast, Aleksandriast ja Roomast läbi Bagdadi, Lüübeki ja Veneetsia kuni Lissaboni, Amsterdami, Londoni, New Yorgi ja Pariisi ning Shanghai ja Lagoseni. Ja see pole kaugelt kõik.