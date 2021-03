Vanus, mil lapsed lõpetavad lõbu pärast lugemise (ja kuidas seda vältida)

Raportist selgus, et sagedasti lugevate laste hulk (lapsed, kes loevad 5 kuni 7 päeva nädalas) langeb 8-aastaste seas järsult 57 protsenti ja 9-aastaste seas 35 protsenti. Samuti väheneb selles vanuses kuni 40 protsenti nende laste arv, kes ütlevad, et neile meeldib lugeda. Muutus on väga suur. Mis siis vahepeal juhtub ja kuidas seda muuta?

Üks oluline põhjus, miks laste huvi muutub, on kirjaniku ja kirjastaja Lauren Tarshisi selgitusel laste elustiili muutus seoses kolmandasse klassi minekuga. See on vanus, mil lapsed saavad palju iseseisvamaks, nende tähelepanu kulub peale õppimise ka spordile, klassivälisele tegevusele, seltskondlikele üritustele ja kodutöödele. Kuna lapsed saavad endaga üha paremini ise hakkama, hakkavad lisaks vanemad neile vähem ise raamatuid ette lugema ja neile lugemiseks raamatuid soovitama.

«Kui lapsed saavad vanemaks, siis tundub see vähestele lõbustusena ja seda hakatakse võtma pigem kohustusena,» rääkis Tarshisi Lifehackerile. «Rõõm hakkab hääbuma ja see muutub tööks.»

Lugemishuvi saab elus siiski elus hoida, vanemal on võimalus oma lapse huvisid teatud määral juhtida. Siin on selleks mõned nipid.

Loe lapsele ette ka siis, kui ta lugema õpib

Sageli lõpetavad vanemad unujutu rituaali ära siis, kui laps õpib ise soravalt lugema. Tegelikult pole selleks mingit põhjust, sest lapsele ette lugemine on kasulik ka siis, kui lugemine talle raskusi ei valmista. Esiteks aitab ettelugemine lapsel keerulisemaid süžeekäike paremini mõista, selgitab haridusteadlane Jim Trelease, kelle sõnul on lapse lugemisoskuse tase hoopis midagi muud kui tema kuulmisoskuse tase. Lisaks annab lapsega koos lugemine võimaluse arutada temaga väga olulisi ja keerulisi teemasid nagu koolikiusamine või kehakuvand, mida võiks koos lahti rääkida.

Kasuta vabu hetki

Kui laps saab vanemaks, läheb ka tema elu kiiremaks. Ei ole mõtet eeldada, et laps saab iga päev enne magamaminekut tund aega raamatut lugeda, see ei ole realistlik. Siiski on võimalusi, kuidas leida päevas hetki, mis sobivad lugemiseks. Näiteks võib ette tulla hetki, kui laps peab midagi ootama – pista talle selleks ajaks raamat näppu, aga jälgi, et see oleks serveeritud preemiana ja ei mõjuks karistusena. Hoia raamat ligi, et laps saaks lugeda, kui ootate ummikus, jõuate varem trenni või lähete kohta, kus lapsel pole tegevust. Hoia raamatuid igas toas ja ka autos. Isegi kui lugemiseks pole pikka aega, siis minutid annavad lõpuks kokku tunni. See kõik loeb.

Tee oma teismelisega «raamatuklubi»

Kui laps loeb mõnd raamatut, loe seda isegi, ja räägi temaga raamatu sisust. Ära tee sellest koolitundi, kus laps peab sümboleid ja teose ideed lahti seletama. Lase tal lihtsalt ehedalt oma muljeid jagada ja öelda, mis ta öelda tahab. See on teile mõlemale lõbus ja siduv kogemus.

Koomiksid on samuti raamatud

Siiani on märgata eelarvamusi, nagu poleks koomiksid päris raamatud või et need on ainult väikestele lastele, kes vajavad abi pildiraamatutelt üle minekuks. Tegelikult on koomiksimaailm väga suur ja lai ning graafiliste romaanide seas on tõelisi väärtteoseid. Kui need sinu lapsele meeldivad, siis julgusta teda seda žanrit veelgi põhjalikumalt tundma õppima.

Tehnoloogia on abimees, mitte vaenlane