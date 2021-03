Raamat, mis õpetab esmaspäevi ootama ja neid isegi nautima

Mis on kõige olulisem? Kas see, mida sa ise soovid või see, mida teised sinu eest otsustavad? Kas sa oled suhtes, mis ei tee sind õnnelikuks? Töötad ametialal, mis sulle tegelikult rõõmu ei valmista? Mõnikord peab julgema öelda ei. Olgu siis ümbritsevatele või oma ülemusele. Peab olema julgust dirigeerida omaenese elu.