LUGEMISSOOVITUSED ⟩ Investor Kristi Saare: rahas ja rahaasjades on palju rohkem emotsiooni kui oskaks arvata!

Saare soovitab algajal alustada kindlasti võimalikult kodulähedaste ja praktiliste investeerimisraamatutega. «Kuigi investeerimisteooria on tore ja huvitav, siis eriti alustades võib see ehmatada ära, et investeerimine on hirmus keeruline,»põhejndab ta. «Reaalsuses on aga investeerimine pigem lihtne - mis on keeruline on hoopis distsipliini hoidmine ja see, et närvid turukõikumistes vastu peaks. Investeerimises ei saa küll kõikidest vigadest pääseda aga paljusid neist saab vältida kui teiste investorite kogemuste-mõtetega tutvuda.»

FOTO: Raamat

Seda arvestades soovitab ta alustada kohalike autoritega, kes päriselt oma kogemust jagavad. Heaks näiteks on Kristi Saare enda raamat «Kuidas alustada investeerimisega», aga ka Jaak Roosaare «Rikkaks saamise õpik» ning Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepa ja Tarvo Vaarmetsa «Rahaedu põhimõtted».

«Mulle endale on kõige rohkem pakkunud raamatud, mis sunnivad veidi oma investeerimisstrateegia üle mõtisklema,» räägib Kristi Saare raamatutest, mida ise loeb. «Arvatakse sageli, et majandus ja investeerimine on väga ratsionaalsed valdkonnad, aga tegelikult ei ole see üldse nii. Rahas ja rahaasjades on palju rohkem emotsiooni kui oskaks arvata! Samuti on paljudel meist hoopis mõned sissekujunenud mõttemustrid rahaasjadest, mida vaja lahti raputada, enne kui hakkad elus võimalusi nägema. Nagu paljud, alustasin ka mina Kiyosaki «Rikas isa, vaene isa» lugemisest, mis üldse pani pirni peas põlema, et vau, investeerimine on olemas!»

Kristi Saare tunnistab, et nii mõnigi investeerimisklassik on temalgi vaid diagonaalis üle vaadatud, sest praktilist kasutusväärtust on mõnelgi neist pigem vähe. Näiteks on Grahami «Intelligentne investor» ja Bogle'i «Aruka investori taskuraamat» küll fantastilised raamatud, ent algajal ei pruugi neist palju kasu olla. «Kui kohe neist alustada, siis sa kas avastad oma uue lemmikraamatu või paned juba esimese peatüki lõpuks investeerimise mõtte kõrvale, sest see tundub liiga keerukas,» nendib ta.

Pigem tasuks Saare selgitusel valida lugemist oma huvide keskselt, et mis investeering tundub kõige põnevam. «Kui huvitavad aktsiad, siis Saario «Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse», kui kinnisvara, siis näiteks Corcorani «Ärihai lugu», kui idufirmad, siis Calacanis «Ingel»,» soovitab ta. «Praktiline lähenemine aitab motivatsiooni hoida, kõiki pisidetaile ja analüüsinüansse jõuab pärast juurde õppida!»