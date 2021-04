Noorteromaan «Lihtsalt ära jää üksi» pälvis kirjastuse Tänapäev ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse 2020. aasta noorteromaanivõistlusel II koha. Varem on Kaia Raudsepalt ilmunud «Nähtamatu tüdruk» (2020, Varrak). Vestluse käigus selgub, et ka kolmas raamat on juba kirjutamisel.