NALJAKUU ⟩ 5 kodumaist lugemissoovitust hetkedeks, mil vajad head kõhutäit naeru

Koostanud Sirje A. Rei

Kirjastus Sinisukk

2020

Väike Lilli on ühe õuna ära söönud ja tahab teist õuna veel süüa.

Ema ütleb: «Aga kas sa ei tea, et teine õun vennale pidi jääma?»

Lilli: «Oh, kahju! Ma sõin venna õuna juba ära.»

Eestlane on alati osanud nalja teha ning naljast lugu pidada – seda on juba 1910. aastal täheldanud folklorist Matthias Johann Eisen.

Sajand tagasi rahva hulgas liikunud naljadest on enamik mõistetavad ka tänapäeval ja enamgi veel: kui tõmmata paralleele nüüdisaja inimeste olemise, käitumise ja tegevustega, toovad need praegugi naeratuse näole.

Kogumikus «Eesti sajanditagused naljad» on rikkalik valik lühinalju, naljajutte ja naljakilde.

Peeter Volkonski

Kirjastus Tammerraamat

2016

Peeter Volkonski naljad tuntud headuses.

Nagu näiteks järgmine:

Joodik visatakse baarist välja ja ta kakerdab ühe preestri otsa.

«Kes sina niisugune oled?» küsib preester.

«Ma olen Issand Jumal!» vastab joodik.

«No Issand Jumal sa nüüd kohe kindlasti ei ole,» ütleb preester.

«Ma võin tõestada,» vaidleb joodik vastu, «tule koos minuga baari.»

Preester nõustub. Kui nad baari sisenevad, märkab baarimees joodikut, haarab kahe käega peast kinni ja hüüab: «Issand jumal, sa oled jälle siin!»

Mart Juur, Andrus Kivirähk

Kirjastus Tänapäev

2020

«Rahva Oma Kaitse 25» on kogumik Mart Juure ja Andrus Kivirähki kahasse kirjutatud lugusid 1990ndatest, umbest samast ajast kui alustas samanimeline palavalt armastatud ja vihatud raadiosaade. Niiske terekäe ulatavad Päästeameti sotsioloog Uno Kesa, Tartu alkohoolikud, menukirjanik Osvald Mütakas, saatejuht Elukapten, Krõõt ja Pearu ning paljud teised.

«Kunagi jalutasime Andrusega öises Haapsalus mööda puiesteed ja puhusime juttu. Pargipingil kügeles keegi neiu, kes oli ametis oksendamisega. Tuttavaid hääli kuuldes tõstis neiu pea, fokusseeris tohutu pingutusega silmad ja ütles pehmel keelel: «Ma tean küll, kes te olete. Te olete... see noh.. Möla-maffia!» Ja oksendas edasi,» meenutab Mart Juur.

«Hakatuseks peab ütlema, et sellel raamatul pole mitte midagi pistmist samanimelise raadiosaatega. Siit ei leia pikantseid mälestusi elust raadiomajas ega kuulsamate saadete stenogramme. Lihtsalt on nii, et kui näiteks Paul McCartney ja Ringo Starr otsustaksid avada saiapoe, siis pandaks selle nimeks loomulikult The Beatles, olgugi et saiadel pole ansambliga mingit pistmist. Ja kui meie Mardiga midagi ühiselt teeme, siis meie koondnimetuseks on üsna loogiliselt «Rahva Oma Kaitse». Mida ma mäletan, on see, et need tekstid sündisid umbes nii, nagu sünnib improvisatsiooniline džäss. Mingid tüübid hakkavad jämmima ega oska ise ka aimata, kuhu nad välja jõuavad,» märgib lisaks Andrus Kivirähk.

Merilin Mandel

Kirjastus Merilin Mandel

2019

Fraas «mina ei tea, millest lastega rääkida!» kaob pärast selle raamatu lugemist ja lehitsemist ehk käibelt — tuleb välja, et lapsed räägivad kõigest sellest, millest täiskasvanudki, lihtsalt lühemate lausetega!

«Klotsinurgajuttudesse» on koondatud ühe lasteaiaõpetaja kirjapandud vestlused ja hetked, mis tema nähes ja kuuldes rühmas mitme aasta jooksul aset leidsid. Jututeemad laiuvad popkultuurist armastuse ja kakani ning ka kõige lühemad lood lõppevad lastele omase juhusliku, humoorika puändiga. Vaatamata oma lapsemeelsele sisule ei ole tegu lasteraamatuga — laste silmis on see pigem üks ägedalt illustreeritud rühmapäevik, ent asi ise on naljast kaugel.

Rain Siemer

Kirjastus Rahva Raamat

2019

Kui oled püüdnud leida eneseabiraamatut, mis päriselt aitaks ning senised otsingud pole vilja kandnud, siis lõpeta oma eksirännakud, siin ta on – eestlaste hea tuju käsiraamat.

«Hoiatus! Selles raamatus avaldatud ravimeetod on nii salajane, et sellega tohivad tutvuda ainult need, kes raha maksavad! Ära ava raamatut enne, kui oled selle eest tasunud või on seda sinu eest teinud su sõber,» seisab raamatu tutvustuses.