KATKEND ⟩ «Paljunemiseks pole enam mehi tarviski!»

Artikkel, millest kõik alguse sai, polnud isegi mitte esileheküljel, see oli kõigest viienda lehekülje täitematerjal Patricia Brixie tantsukooli reklaami ja Crofton Northi liberaalide aastakoosoleku ülevaate vahel. See tutvustas hiljutist uurimust partenogeneesi võimalikkusest merisiilikutel, konnadel ja küülikutel ning jõudis järeldusele, et pole mingit põhjust, miks ei peaks see inimestelgi võimalik olema. See tuim lõik oleks suuremal osal North Kent Echo lugejatest võinud vabalt kahe silma vahele jääda, kui poleks olnud melodramaatilist pealkirja «Paljunemiseks pole enam mehi tarviski!»