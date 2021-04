Põnevik, mille lõpp on tõesti ootamatu

Tänapäev, UK. 16-aastasena elas Lorna üle vähi. Üksnes see on juba suur õnn, kuid täitub tema teinegi unistus, kohtuda oma lemmiklaulja, rokitähe Michael Reyji Rayga. Neiu ei osanud uneski loota, et mees ta ise teiste fännide seast välja valib. Laulja võtab ta kaasa endaga tuurile ja korrutab, et armastab tüdruku. Tõde oli aga täitunud unistusest väga kaugel. 16 aastat hiljem on Lorna ise teismelise ema. Ta kardab väga oma tütre pärast, kaitstes teda igal võimalikul moel. Nende maja on ümbritsetud kõrgete müüridega ja Liberty võib harva sõpradega kokku saada. Ema varjab, kes on tüdruku isa, sest naise suurim hirm on, et neiu võiks temaga kohtuda. Saladus tuleb muidugi välja. Ühel hommikul leiab Lorna tütre toa tühjana ja teab kohe, et kardetud päev on saabunud.

FOTO: Raamat

«Mitte minu tütar» on huvipakkuv põnevik, kus põhilist põnevust tekitab kaitsva ema ja tõde otsiva tütre dünaamika. Lorna jätab kohe alguses väga hüsteerilise mulje. Liberty kaitsmine oli lausa kinnismõte, mistõttu kahtlesin kohati tugevalt ema usaldusväärsuses. Kui hull see isa ikka olla saab? Kõik need müürid, keelud ja tütre vabaduse piiramine tundusid liiast. Ma ei imestanud sugugi, et Liberty ikkagi oma isa otsima läks. Pigem hämmastas, et ta ei olnud varem mässu tõstnud.

Kuna Lorna on niivõrd salalik, hakkas muidugi kripeldama soov teada saada, kust selline ülekaitsev hoiak tuleb. Mineviku peatükkide kaudu hakkab põhjus vaikselt kooruma. Selles loos oli palju šokeerivat ja absurdset. Raske on uskuda, et säärane lugu tõesti aset võiks leida, aga põnevikuna kõlbas lugeda küll. Läbivateks teemadeks on manipulatsioon ja väärkohtlemine, sekka ka mõrva.

Ootasin hoopis teistsugust lõppu ja selline loopööre tuli meeldiva üllatusena. Täitsa pahviks raamat siiski ei löönud.

Suzy K Quinn on briti kirjanik, kes on viljelenud põhiliselt romantikat. Tema esimene romaan ilmus 2011. aastal. Kaks aastat hiljem alustatud «Bad Mother's Diary» on number üks romantiline komöödia Kindle'is.