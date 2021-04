VIKTORIIN ⟩ Pane oma teadmised proovile: kui hästi tunned Tallinna haruraamatukogusid?

8. aprillil 1926. a avati Lõuna tänavas Lutheri rahvamajas Tallinna I haruraamatukogu, mis on Lasnamäel tegutseva Laagna raamatukogu eelkäija. Täna on Tallinna Keskraamatukogul 17 haruraamatukogu, piirkondi, kus raamatukogu ei ole või raamatukokku on liiga pikk maa, teenindab raamatukogubuss. Lugejatele on ööpäevaringselt avatud e-raamatukogud. Lisaks raamatutele ja ajakirjadele saab koju laenata spordivahendeid, muusikainstrumente ja seemneid. Uute oskuste õppimiseks ja vaba aja sisukaks veetmiseks saab raamatukogus näiteks õmmelda, programmeerida roboteid, kasutada fotostuudiot, mängida digipille jpm.