HEA TEHING ⟩ Mike Pence sõlmis seitsmekohalise raamatulepingu

Mike Pence’i autobiograafia, mille pealkirja ei ole veel avalikustatud, ilmub 2023. aastal. CNN kirjutab, et USA endise asepresidendi raamatulepingu väärtus jääb 3 kuni 4 miljoni dollari vahele.

«Olen tänulik, et mul on võimalus rääkida oma elust avalikus teenistuses Ameerika inimestele, alates teenimisest Kongressis, lõpetades tööst Indiana kuberneri kantseleis ja Ameerika Ühendriikide asepresidendina,» ütles Pence oma avalduses. «Ootan huviga koostööd Simon & Schusteri silmapaistva meeskonnaga, et kutsuda lugejaid teekonnale Indiana väikelinnast Washington DCsse.»