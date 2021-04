KATKEND ⟩ «Ma tahaksin ka selline raamatutegelane olla. Selline, kes hulgub üksi pimedas linnas ja läheb siis südaöösel kohvikusse»

Ta noogutas ja käivitas mootori, aga sisimas kees edasi ja ta silmad paistsid mulle varjundi võrra tumedamad. Alva sõitis üldse liiga kiiresti, kuid seekord ta lausa kihutas kurvidesse. Ta avas akna, ta juuksed lehvisid sõidutuules. See oli üks nendest hetkedest, kus sain aimu, et ta võib mulle – ma ei oska seda teisiti väljendada – kuidagi ohtlikuks muutuda. Juba mitu kuud mängis Alva minuga seda mängu. Ta teadis hästi, et ma hakkan kartma, kui ta liiga kiiresti sõidab, ja et ma ei taha seda talle tunnistada. Sellepärast võttis ta punase Fiatiga üha kiiremini kurve, näis, et talle teeb nalja see, kuidas ma oma istmel nihelesin, aga jonnakalt vaikisin. Iga korraga läks ta veidike kaugemale. Ja tol õhtul, kui ma mõistsin, et ta tõepoolest ei lõpeta iial, vaid on valmis äärmuseni minema, andsin ma alla.