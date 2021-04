OLE TÄNULIK ⟩ Lihtne viis, kuidas tõsta oma energiataset

Võid arvata, et sul pole millegi eest tänulik olla. Mõtle hetkeks, kas see on tõesti nii?

Pettinen toob välja, et tänulik võiks olla näiteks selle eest, et oled elus ning selle eest, et sul on võimalus luua iga päev oma unistuste elu. «Elame ajastul, kus on lõpmatu hulk võimalusi, et luua just selline unistuste elu nagu soovid. Usk iseenda võimekusse aitab näha võimalusi. Ka igas keerulises olukorras on midagi õpetlikku, et areneksime inimesena,» kirjutab ta.

Heike Pettinen, «Tänulikkus. Sinu õnne võti». FOTO: Raamat

Tänulik tasub olla ka oma tervise eest. «Olen tänulik, et mõistus on olemas, keha on terve ja meel rõõmus. Valin rõõmsaid mõtteid, et keha ei koguks endasse negatiivseid energiatõkkeid, mida vormida haigusteks. Isegi kui see on juhtunud, on haigused õpetajatena toonud sõnumi muudatuste vajadusest. Muutus on minu enda kätes. Armastus elu ja enda vastu aitab terveneda,» kirjutab Pettinen.

Tänulik saab olla ka raskete aegade eest, ehkki vahel võib see olla keeruline. «Näe keerulises olukorras võimalusi kiiremini jõuda enda jaoks õigete otsusteni. Öö ja päev, mõõn ja tõus – looduses vahelduvad tingimused. Inimene on osa loodusest. Lainetena muutuvad olukorrad on normaalne. Oluline on meie enda hoiak ja vaatenurk,» rõhutab Pettinen, et tänutunne toob lahenduse ka kõige keerukamale probleemile.

Kolm peamist sammu tänulikkuse praktiseerimisel

Selle lihtsa praktika abil märkad peagi, kuidas naudid oma päevi, magad öösel paremini ja vaatad helge pilguga tulevikku.

Kirjuta üles 7 asja, mille eest oled tänulik

Sul on palju, mille eest tänu tunda, ole loominguline. Sa ei pea tänu tundma ainult asjade eest, mis hetkel on, vaid ka asjade eest, mida veel ei ole, aga sooviksid oma ellu manifesteerida.

Ole 5 minutit vaikuses ja küsi juhendamist algavaks päevaks

Kui sul on mõni lahendamist vajav probleem, siis esita küsimus ja oota vastust. Igale küsimusele on vastus. Märka, millised mõtted pähe tulevad. Vajadusel kirjuta vastused paberile. Hommikul esitatud küsimusele võid vastuse leida ideesähvatusena päeva jooksul. Märka neid ja pane need paberile.

Saada armastust kolmele inimesele, kes on sind mingil põhjusel ärritanud, solvanud või haiget teinud