Hinnatud teadlane annab alternatiivmeditiinilistele meetoditele oma kriitlise hinnangu

Raamatu esimeses osas selgitab autor, mis on alternatiivmeditsiin ja millega see inimesi ahvatleb. Selgeks saab, mida tähendab tõenduspõhisus, millised tõendid on head (ja millised halvad) ning kuidas on lood eetikaga, sh pädevuse, informeeritud nõusoleku ja patsiendi valikuvabadusega.