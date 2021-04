GALERII ⟩ 30 aastat tagasi algas rahvusraamatukogu kolimine Tõnismäele

«Kolmkümmend aastat on pikk aeg ning selle jooksul on nii Tallinna kesklinnas asuv ikooniline hoone kui ka seal pakutavad teenused teinud läbi suure arengu. Tänaseks olemegi jõudnud olukorda, kus hoonet ennast ootab järgmisel aastal ees rekonstrueerimine. Ühest küljest tingib vajaduse maja amortiseerumine – välja vahetamist vajab sisuliselt kogu taristu – elekter, vesi, kustutussüsteemid jne,» märkis peadirektor.

«Aga vähemalt sama tähtis on ka see, et raamatukoguhoone roll on muutumas. Suured kataloogikappidega kaetud saalid on minevik ning samal ajal peaks palju rohkem kogusid olema kasutajale lihtsalt kätte saadavad. Tulevikus ootab kasutaja palju rohkem arutelu-, töö- ja õppimisruumi,» lisas Andresoo.