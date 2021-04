Aprilli alguses esitas Rahvusraamatukogu oma lugejatele väljakutse – leida raamat, mille kaanel on kellegi nägu ja sellega pilti teha. Üleskutse osutus oodatust populaarsemaks ja andis tunnistust, et meie inimesed on loovad ja nutikad ning ei lase ka piiravas olukorras sellel faktil muutuda. Samuti on neil kodus hulgim raamatud, millel on peal kellegi nägu.