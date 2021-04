JÄRJEJUTT ⟩ «Ilma meheta naise käed. Ma tahaks need taskusse ära peita»

Kuku raadio järjejutt viib meid poeetilisele reisile läbi Soome ajaloo kuni tänapäevani. Prouad rändavad mälestustes tagasi oma nooruaega, meenutavad sõda, Karjalasse jäänud kodumaja ning ammuste kaaslaste saatusi. See on lugu kahe naise pikast sõprusest, mis on tugev ja ilus nagu nõmmeliivatee.