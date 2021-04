Hinge poolt dikteeritud lugu on tema kirju elulugu. Kanaldajad usuvad aga, et seal on ka suur hulk fantaasiat. Raamatus jutustab hing, kuidas ta elas, miks tegi enesetapu ja mis temaga pärast seda juhtus. Raamatu tekst on otsekohene ja üpriski ropp. Kes on raamatu autor, kanaldajad ei avalda.