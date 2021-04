VIDEO ⟩ Korvpallitreener Andres Sõber kirjutab ausalt, kuidas ta vahel pärast mängu liitri viina ära jõi

Saates räägib Andres, et vanasti oli võistlusi vähem ja peod olid pööraseid, ikka kahe-kolme-päevased. Samuti tundsid tüdrukud korvpallurite vastu suurt huvi, mistõttu lõppesid peod mõne mehe jaoks ka kehvasti, kui mindi liiale.

Andres ise abiellus noorelt ja on oma naisega koos olnud juba 45 aastat. Töö tõttu pidi ta perest palju eemal olema ja kiidab oma naist, kes tütarde kasvatamisel on pidanud palju üksi hakkama saama.

Saates räägib treener ausalt, et kirjutas raamatusse ka viinavõtmisest. Vahel lõpetas ta päeva pärast mängu viinapudeli seltsis ja seda parema meelega just üksi olles. «Kõige parem sõber oled iseendale,» räägib ta. «Rahulikult räägid juttu, võtad jälle viina ära ja siis helistad kellelegi. Eks seda tuli ette, aga ma ei ole kunagi nihuke olnud, et ma pean kaks päeva panema.»