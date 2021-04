SVEN NORDQVIST 75 ⟩ Kuidas muhe vanaisa ja tema alatasa sekeldustesse sattuv kass Eestisse jõudsid

Pettsoni raamatud on üles ehitatud nii, et kuni sa lapsele teksti ette loed, saab tema piltidelt Nordqvisti loodud võlumaailma pisidetaile uurida. Alati on lapsel ka omalt poolt huvitavaid tähelepanekuid lisada. Nii saab kokku palju mahukama raamatu, ja iga kord hoopis erineva.

Pettsoni ja Finduse lood viivad meid pildiliselt ajas tagasi. Kujutatu on õdusalt rootsipärane oma ookerpunaste valgete liistudega majade, aiamaa ja õuehoonetega. Aga lugedes selgub, et tegevused ja tüübid on ajatud ja kehtivad igal pool. See on nagu paarisuhte filosoofiline mudel, kus ühe katuse all elavad rahulik ja traditsiooniline ning tormakas ja uuendusmeelne tüüp. On ju vanema põlvkonna eesti pere sageli selline, kus memm tormab ees, algatab kõiksugu ettevõtmisi ja nõuab võimatute ideed elluviimist, taamal aga toriseb flegmaatiline taat, kes iga asja üle pikalt juurdleb ja üheksa korda üle mõõdab. Vahel lendab küll sõnu ja sädemeid, ehk isegi tasse ja taldrikuid, aga kui teineteisest hoolitakse, siis leitakse alati sõbralik ja armastav kompromiss. Asjad sujuvad.