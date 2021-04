KATKEND ⟩ «Seni kuni mina haavatud ei olnud, polnud juhtunud mitte midagi»

Ilmunud on Loomingu Raamatukogu järjekordne number, Willem Frederik Hermansi «Hoitud maja», mille on tõlkinud Kerti Tergem. See on lõikavalt täpne lugu sõja toodud kaosest ja kannatustest, inimloomuse uskumatust, aga autori meisterlikkuse tõttu ometi usutavast hävitusvõimest. Loe raamatust katkendit!