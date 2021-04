KATKEND ⟩ Raamat, mis viib sind jalutama romantilisse Pariisi

2. jalutuskäik

Shakespeare, Hemingway ja ükssarvik

Ladina kvartal

Oleme nüüd Seine’i vasakul kaldal Ladina kvartalis, mis on Pariisi 5. linnaosa. See piirkond on eelkõige tuntud erilise atmosfääri poolest – siin on palju raamatupoode, koole ning vintage raama- tumüüjaid ehk bukiniste, keda võite näha Seine’i kaldapealsetel. Siin on keskaegsed kitsad tänavad ja Pariisi vanimad majad, mis pärinevad 16.–17. sajandist.

Kuidas Ladina kvartal oma nime sai? Kui Julius Caesar aastal 52 e.m.a parisiide asula vallutas, rajasid roomlased oma pealinna just Seine’i vasakule kaldale. Sinna kerkisid foorum, termid ja templid, teatrid ja amfiteatrid. Roomlased rääkisid ladina keelt ja ladina keel jäigi Prantsusmaa riigikeeleks 1539. aastani, kui Prantsuse kuningas François I oma ediktiga prantsuse keele riigikeeleks muutis. Senini olid ka kõik raamatud ladina keeles ning esimeseks prantsuskeelseks raamatuks sai Rablais’ «Gargantua ja Pantagruel» (1532). Samuti rajas kuningas Louis IX pihiisa Robert de Sorbon 1253. aastal üli- kooli, mis on tänini tuntud Sorbonne’i nime all, ning loomulikult oli ka tudengite omavaheliseks suhtluskeeleks ladina keel. Kõigest sellest koorubki põhjus, miks Ladina kvartalil just selline nimi on.

Ladina kvartali ringkäiku alustame väikeselt, kuid imeilusalt Viviani väljakult, kust avaneb parim vaade Jumalaema kirikule. Tundub, nagu oleks katedraal siinsamas, üle tänava, kuid tegelikult on ju vahel suisa jõgi. Viviani väljaku keskel näete väikest Pühale Julianusele (Saint Julien) pühendatud purskkaevu, mis pole küll kunagi vett pursanud. Siin on ka Pariisi vanim puu – akaatsia, mille istutas siia Henri IV aednik Robin ning seepärast kutsutakse puud nimega «robinier». Nagu näete, vajab 400-aastane puu juba korralikku toestust.

Vanima puu taga näete kirikut Saint-Julien-le-Pauvre, mis on samuti üks Pariisi vanimaid ning pühendatud samale pühakule kui Viviani väljaku purskkaev. Nimelt ehitati see 13. sajandil, umbes samal ajal Jumalaema kirikuga. Praegu on see kreekakatoliku kirik, mis on ka tuntud kontserdipaik. Võite osta pileti ja tulla siia näiteks Vivaldi «Nelja aastaaega» kuulama, sest akustika on siin erakordne. Siin võib näha ka katoliku kiriku kohta ebatavalist ikooniseina.

St-Julien-le-Pauvre on kirik, kus üliõpilased kuni 16. sajandini sagedasti kokku said. Kuna nad seal kõvasti lärmi lõid, olid naabrid pahased ja taolised kogunemised keelati tudengitele ära. Uueks kokkusaamispaigaks sai Saint Micheli purskkaev, mida läheme vaatama Rue de la Huchette nimelist tänavat pidi. Sellest juba allpool.