VEEBISEMINAR ⟩ Kuidas muuta virtuaalne koosolek efektiivseks ja tulemuslikuks?

Virtuaalsed kohtumised ja koosolekud on praegusel kriisiajal ettevõttes asendamatud. Suur osa koosolekuid toimub aga kodukontoritest. Kuidas siis hoida virtuaalsel koosolekul huvi, tähelepanu ja fookust samal tasemel, kui see on olnud tavakoosolekute puhul?