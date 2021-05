5 raamatut, mis selgitavad une tähendust ja õpetavad paremini magama

Kene Vernik, «Hea une teejuht». FOTO: Raamat

Kene Vernik

Kirjastus Pilgrim

2019

See raamat aitab korrastada ühte kõige olulisemat tegevust - magamist ehk unetervise eest hoolitsemist.

Raamat on täis soovitusi ning spetsiaalseid tehnikaid ja harjutusi, mida üks rahutu magaja võiks läbi teha. Lisaks praktilisele poolele ei puudu ka teooria. Teooriast rääkimine on oluline, sest paluda lugejal teha kõiki neid muutusi ilma põhjendusteta, ei saa see olema piisavalt motiveeriv.

Kõik raamatus kirjeldatud harjutused ja tehnikad on teadusuuringutes kinnitust leidnud.

Raamatu autor Kene Vernik on pika kogemusega psühholoog ja unetehnoloog.

***

Jaan Aru, «Ajust ja arust». FOTO: Raamat

Jaan Aru

Kirjastus Argo

2017

Raamat on kirjutatud kõigile, keda huvitab aju ja mis seal sees leida on. Selle teemad on vahetult seotud Jaan Aru uurimistööga inimese aju, taju ja une valdkonnas.

• Kuidas aju tööst tekib teadvus?

• Mis teeb inimese teiste loomaliikidega võrreldes eriliseks?

• Kuidas ajurakkude omavahelisest sõnelusest tekib inimeseks olemise tunne?

• Miks teadvus kaob, kui uinume?

• Miks on üldse tarvis kinkida unele tervelt kolmandik oma elust?

• Miks me näeme unenägusid?

• Kuidas kasutada aju nii, et töö saaks tehtud ja elu oleks nauditav?

• Kas tehismõistus suudab inimmõistust jäljendada ja isegi ületada?

Jaan Aru on Tartu Ülikooli ajuteadlane ja psühholoog.

***

Laura Ertimo, Satu Kontinen, «Öö. Raamat unest ja pimeduse saladustest». FOTO: Raamat

Laura Ertimo, Satu Kontinen

Kirjastus Tammerraamat

2021

See raamat aitab und ja magamise tähtsust lastele selgitada.

Miks peaks magama minema, kui tähtsad tegemised pooleli jäävad?

Missuguseid vigureid on varuks kuul ja teistel taevakehadel?

Kuidas loomad ööpimeduses hakkama saavad?

Raamat ööst tutvustab pimeduse saladusi taevavõlvist meresügavusteni, indiaanlaste muinaslugudest magamise teadusliku uurimiseni.

***

Matthew Walker, «Why We Sleep». FOTO: Raamat

Matthew Walker

Kirjastus Penguin

2018

Teadlane Matthew Walker analüüsib selles ingliskeelses raamatus 20 aasta jooksul tehtud põhjalikke uurimusi sellest, miks oni nii oluline on.

Walker toob näiteid nii loomariigist kui suuremahulistest uurimustest inimestega ning selgitab lahti, kuidas uni aja jooksul muutub ja mis seda mõjutab.

Autor märgib, et uni on elu ja tervise üks kõige olulisemaid aspekte, kuid ometi on see 21. sajandil järjest vähem tähelepanu saanud. Tagajärjed on kohutavad, sest paljud kroonilised haigused on seotud pideva unepuudusega.

***

Danielle North, «Sleep Meditations». FOTO: Raamat

Danielle North

Kirjastus Octopus Publishing Group

2020

Ilus ingliskeelne pildiraamat aitab õhtul enne magamamainekut maha rahuneda ja mõtteid aeglustada.