Milline lind on maailma vanima jalgpalliklubi sümboliks? Milline lind võib Araabia Ühendemiraatides lennata lennuki äriklassis? Millise linnu nime kannab Kim-Jong Uni ametilennuk ja miks? Need ja paljud teised küsimused ning faktid saavad selgeks Euroopa esimeses valminud rahvus- ja sümbollindude raamatus. Ja muidugi on seal juttu ka suitsupääsukesest.