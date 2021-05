SAATUSLIK KOHTUMINE ⟩ Kolme lapse isa Illimar Pilt meenutab, kuidas üks õhtu muutis lootusetu peolooma superisaks

Kindel plaan kodus masetseda

Illimar saabus linna oma Tõrva juhutöö objektilt. Sel hetkel ta polnud veel sõbra juurest ära kolinud. Kindel plaan oli minna koju lihtsalt masetsema. Kuna sõber koos oma pruudiga oli samal sünnipäeval, siis tühi korter sobis ideaalselt üksi kasimiseks. Igasugune sotsialiseerumise ja tinapanemise tuju oli mitte nullis, vaid ikka korralikus miinuses. Sõbrad peol ei tahtnud sellist olukorda kuidagi omaks võtta ja nuiasid mind läbi telefoni nii kaua, kuni ta alla andis ja mõtles, et astub siis läbi ja on tunnikese. Ta lasi ennast koos kodinatega kesklinnas maha panna. Tal oli täiesti suva, et tööriietega sünnarile läks. Mantel seljas oli ikkagi ju linnaskäigu oma.

Illimar Pilt «Mees 4. Kõik on võimalik». FOTO: Jes kirjastus

Kujutage nüüd ette 102 kilo kaaluvat, kolm päeva ajamata habemega lodevat tegelast, kelle peas kulunud prillid aastast 1997. Jalas mingid suvalised ära kantud töösaapad. Seljas T-särk, mis õnneks oli küll pestud, kuid välimuselt nõnda kulunud, et mõni peenem koristusfirma ei kasutaks seda isegi põranda pesulapina. Selline suurepärane laste isakandidaat konutas üksinda suitsuvineses vesipiibubaari pimedas tagumises nurgas.

Katu suudeti omakorda sõbranna poolt ära rääkida ja nii tuli ta enda ürituselt varem ära. Ta saabus arvatavasti pärast Illimari. Kohe mees teda igatahes tähele ei pannud. Ta oleks seda vast märganud, sest ülejäänud punt olid tuttavad näod. «Ilmselgelt ma talle mingit muljet ei avaldanud. Selles mõttes, et mitte positiivset muljet. Sedasi seal nurgas passides, tujutult oma viimaste eurode eest ostetud õlut limpsides jäi mulle ühel hetkel siiski Katu silma. Või õigemini olid need Katu silmad. Need on nii ilusad, sinised ja suured. Esimest korda, kui neid nägin, oli mul tunne, nagu keegi oleks mind keset helesinist troopilist merd ilma päästerõngata vette visanud. Ma lihtsalt uppusin neisse silmadesse ega ole tänaseni sealt välja saanud. Ega ma püüa ka,» kirjutab ta.

Ühine saatus asus tööd tegema

Ma ei tea kuidas, aga mingi moment oli ta Katu kõrval ja kukkus lora ajama: «Ae, naine, sind kah peole lastud. Kuhu sa meie lapsed jätsid?» Kurjam! Juba siis tuli lasteteema esile. Ju oli nende ühine saatus sellel päeval asunud usinalt oma tööd tegema. Katu tuli lõõpimisega kaasa ja pani paar head kildu vastu. «Me kumbki poleks isegi unes arvanud (Katu ilmselt õudusunenäos, sest ma oma tolle hetke välimusega oleksin ilmselt selle kategooria unenäkku sattunud), et üsna varsti on see jutt reaalsus. Ja ega suurt rohkem me tollel õhtul kokku ei puutunudki. Selline oli meie esimene kohtumine,» meenutab mees.