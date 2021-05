GALERII ⟩ Ilmus raamat, mis on inspiratsiooniks kõigile lastevanaematele, kes soovivad oma lastega looduses loovalt aega veeta

Matilda on seitsmeaastane uudishimulik tüdruk, kes on ülepeakaela armunud Eesti loodusesse. «Meie pere veedab suved Läänemaal Noarootsis ja võib-olla see on üks põhjustest, miks Matilda eelistab tubastele tegevustele metsas ja mere ääres toimetamist. Matilda on suur meisterdaja ning ükskõik mis ta kätte juhtub, sellest mingi viguri ta loob,» usub Bertha Vilms.

«Mina olen Matilda ema ja kutsun teid meiega kaasa väikesele rännakule kevadesse, suvesse, sügisesse ja talve. Kohtume kummaliste tegelastega ning vaatame loodust veidi teise nurga alt. Usun, et oluline on säilitada eneses lapsemeelsus, see teeb meist paremad emad ja inimesed. Looduses unustan ma kõik argimured ja -toimetused. Saame koos Matiladga südamest naerda ja elada mingis täiesti muus maailmas, tehes muretuid ja stressivabu tegevusi. Koos oleme ka parimad sõbrad.»