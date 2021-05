KASUTA VÕIMALUST ⟩ Tallinna Keskraamatukogu testib lugejate huvi eestikeelsete audioraamatute vastu

Eesti- ja välisautorite digiaudioraamatuid saab OverDrive’i e-raamatukogust ka seadmesse alla laadida ja kuulata internetiühenduseta Libby rakenduses. Valikus on 12 teost eesti autoritelt, näiteks Aliis Jõe, Marje Ernits ja Kaur Kender ning tõlkekirjandust autoritelt Helen Pollard, Jørn Lier Horst, Betty Rowlands jt.

Audioraamatud on hea alternatiiv neile, kel on raamatute lugemiseks vähe aega, kuid soovivad siiski kirjandusteoses toimuvale kaasa elada. Soovitatav on tutvuda audioraamatute võimalusega ka eakatel, kel silmanägemine kehvem.