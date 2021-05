«Ta vaatas mulle otsa, nagu oleks mind just koletislikult valelt tabanud»

Te võite sellest soovi korral keelduda, aga siis peate seda ütlema. Kas olete üle kaheksateistkümne?

Jah.

Ja te keeldute kiirabist?

Jah.

Siis pani ta mu tagaistmele.

Kuid enne mootori käivitamist ta pöördus ja jõllitas mind läbi võre – ava asetses enam-vähem rinnakõrgusel – ning küsis, kas olen kunagi langenud inimröövi ohvriks.

Teie hea samariitlane ütles, et keegi teie nimeline – ta arvab, et tegu on sama nimega – rööviti siitkandist kaheteistkümne aasta eest. Kas see olete teie …?

Minu hea samariitlane uskus, et andis teada narkosõltlasest, kes tuleb tänavalt ära koristada. Tahtsin rääkida jaoskonnas kellegi teisega kui Farleyga, sest kui ta oli küsinud, kas olen üle kaheksateistkümne, oli ta seda teinud nii, nagu tahaks kindel olla, et ei lähe alaealise keppimise eest paragrahvi alla.

Ma lõpetasin rääkimise.

Hakkasin selle asemel hoopis tänavanurki loendama, püüdes ignoreerida erinevaid inimesi – tugiraami najal kõndivat vanaprouat, kuut pakki balansseerida üritavat mustanahalist UPS-i kullerit, kaht last jalgratta seljas –, kes kõik üritasid heita pilku tagaistmele, et näha, keda täna vanglasse veetakse. Üks, kaks, kolm, neli, viis … Loendamine andis mulle muud tegevust, et mitte rääkida Farleyga või kujutleda, millised nad praegu välja näevad ja mida nad mulle ütlevad ja mis tunne on neid jälle kallistada.

Maple Street … Kas seal te lapsena elasitegi?

Uurija Mary juuksed olid kammitud üle pea ja kinnitatud rangesse krunni – õigupoolest oli terve tema nägu kuidagi range. Küllap muutudki selliseks, kui pead päevast päeva pättidega asju ajama.

«Niisiis, Jenny,» jätkas uurija Mary, «patrullpolitseinik Farley sõnul ütlesite talle, et elasite varem Maple Streetil. Seal elas üks Jenny Kristali nimeline tüdruk enne oma kadumist. Kas väidate, et olete tema?»

Pane kõrva taha: uurija Mary ei olnud öelnud, millal Jennifer Kristal kadus – täpset kuupäeva, mil see juhtus. Ta tahtis, et mina seda ütleksin. Pragu Maple Streeti nurgal varjas äkitselt kogu mu vaatevälja. Kas see oli tõesti küllalt lai, et mind tervenisti alla neelata?

«Jaa,» vastasin. «Ma olen … Jenny Kristal. Ma olin teel oma sõbra Toni Kelly juurde, kui mind kaasa viidi.» Uurija Mary oli saatnud kellegi Big Maci järele, mida olin nii väga nurunud, ja nüüd meenus mulle äkitselt miski. «Tol õhtul enne … enne seda, kui mind rööviti, käsime kogu perega McDonaldsis. See oli viimane õhtu, mil oma isa nägin, sest järgmisel hommikul oli ta juba läinud, noh, saate aru, tööle läinud …»

Nende sõnade peale kadus uurija Mary näolt osa rangusest. Ta salvestas meie vestlust, oli küsinud, ega mul midagi selle vastu pole – Ei midagi –, sest ilmselt tahtis ta mulle vesteldes silma vaadata, mida oleks kirjutades olnud raske teha, ja nüüd nägin ma seda tema silmis, mingit leebumist.

«Millal täpsemalt see juhtus, Jenny? Millal teid rööviti?»

Selge, ta kontrollis mind ikka veel.

«See juhtus suvel. 10. juulil, 2007.»

«Hmm,» kostis uurija Mary, nagu oleksin ma öelnud midagi iseäranis huvitavat. «Ma jäin mõtlema – kui vana te siis olite …?»

«Kuuene,» kordasin.

«Mhm. Te olite siis kuueaastane ja mäletate täpset kuupäeva? See tundub lihtsalt huvitav, sest enamasti ei pea nii väikesed lapsed ajaarvestust samamoodi kui täiskasvanud.»

«Mul on see kuupäev meeles, kuna see on minu sünnipäev.»

Ta vaatas mulle otsa, nagu oleks mind just koletislikult valelt tabanud ja tema suu tõmbus kriipsuks.

«Teid rööviti teie sünnipäeval?»

«Sellest sai minu sünnipäev.»

«Ma ei mõista.»