Ilmus värske kogu eesti novelle

«Eesti novell 2021» on neljas raamat uuest sarjast, kuhu neli koostajat on valinud eelmise aasta külluslikust novellisaagist kooresema kihi. Kaante vahel on 17 eriilmelist autorit, kellest osadega kohtub lugeja novellivaramus esmakordselt, mõned nimed on ennast aga juba püsiautoreiks sisse seadnud.