NÄDALA RAAMAT ⟩ Loodusest lihtsalt ja suure südamega

Noore mehena soovis David Attenborough kogeda looduse puutumatust, kuid kahjuks on metsiku looduse liigirohkus pidevalt vähenenud. «Olen seda allakäiku oma silmaga näinud,» tõdeb Attenborough oma raamatus ja püüab leida vastuseid, kuidas me nii suure eksimuseni oleme jõudnud – ja kuidas seda on veel võimalik parandada.