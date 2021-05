PILDID ⟩ Jaak Vausi lugu ilmus kolmes vaatuses koos proloogi ja lõputa epiloogiga

Pika karjääri jooksul on Jaak Vausi käe all valminud kujundus 287 lavastusele ja ta on teinud koostööd 68 lavastajaga, tegutsenud peakunstnikuna Nukuteatris (1970–80), Noorsooteatris (1980–92), Ugalas (1993–2009) ja Vanalinnastuudios (1998–2000), töötanud õppejõuna TRK lavakunstikateedris ja Viljandi Kultuurikolledžis, kujundanud üldlaulupidusid ja Eesti Vabariigi aastapäevakontserte ning teinud lavakujundusi ka mujal Euroopas.