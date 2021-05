LASTERAAMAT ⟩ Katastroof, mille järel liim koolis ära keelati

Ma katsusin jätta muljet, nagu: «La, la, la! Olen lihtsalt siin, su kampsuni küljes kinni, vahet pole!» Aga lõpuks ta muidugi märkas. «MIDA sa TEED?» kriiskas Zaza. «Kõik on kombes, olen lihtsalt kinni ... sinu küljes!» vastasin ma. «Ükski asi siin pole kombes, sa nohkar!» See, et Zaza kutsus mind nohkariks, ei olnud ideaalne. Ma oleksin eelistanud, et ta oleks viidanud mulle kui Järgmise Koolilavastuse Teisele Peaosatäitjale, aga eks lepid ju vist sellega, mis parajasti on. Selleks ajaks oli Õpetajale Ära praktiliselt lõhkemas elevusest võimaluse üle õpetajale ära rääkida ja ta oli hakanud oma toolil hüplema ja käega õhus vehkima, et õpetaja tähelepanu äratada. «Kähku,» ütlesin ma Sidneyle, kes oli ametis oma merikarpidele täiesti haige liimikoguse pritsimisega, nagu oleks see olnud šokolaadikreem. «Tõmba mind tema küljest lahti.» Sidney vaatas irvitades üles.

«See liim on vägev.» «See on tore, Sidney,» ütlesin ma. «Aga siin on hädaolukord!» Sid aitaski, mingis mõttes. Ta rabas mind pihast ja tiris, kuni sai selgeks, et ka temal olid olnud käed üleni 17 liimised, nii et nüüd oli Sid kinni minu küljes ja mina olin kinni Zaza küljes. «Äh!» ütles Zaza. «Kutsu mõni mu teatriringi sõbrannadest appi!» «Nagu Patti või?» küsisin ma. Zaza parim sõbranna liimis naaberlauas ühele merikarbile läikivaid litreid peale.

«Mitte teda!» Zaza hääl langes sosinaks. «Tema on mu dublant – ta teeks kõik selleks, et mind kukutada! Kutsu Dolly Minelli – tema on suvaline trupiliige, niisiis ei kujuta endast mingit ohtu.» Kutsusin Dolly lähemale ja ta otsustas kähku, et parimaks lähenemiseks oleks see, kui ta üritaks tirida Sidneyt, seepärast pani ta ühe käe Sidney piha ümber ja toetas teise käega lauale, et end paigal hoida. Sellest kerkis kaks probleemi. Sidney oli käinud liimiga nii ekstravagantselt ümber, et seda polnud mitte ainult kõikjal tema särgil, vaid seda oli täis ka kogu laud. Mõne sekundiga oli Dolly kinni Sidi ja laua küljes, Sid oli kinni minu küljes ja mina olin endiselt vägagi kinni Zaza küljes, kes oli nüüd maruvihane ja näost erkpunane.

Sel hetkel kõndis lähemale preili Walters. «Mis taeva päralt siin toimub?» küsis ta ja tegi saatusliku vea 18 sellega, et nõjatus meie puntra paremaks vaatlemiseks lauale. Ütleme lihtsalt nii, et see fiasko ei lõppenud enne, kui Zaza oli täielikult aru kaotanud, kaks meist olid püksi pissinud ja meie lahtikangutamiseks oli jõudnud kohale tuletõrjebrigaad. Mind üllatas, et preili Walker ei olnud rohkem vihane, vaid paistis hoopis nägevat asja naljakat poolt, kuna ta veetis ohtralt aega ühe tuletõrjuja seltsis kihistades.